Reuters: США готовы поставить Украине ракеты дальностью до 150 км

Соединенные Штаты готовят военную помощь Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, впервые может включать ракеты большей дальности, а именно до 150 километров.﻿﻿ Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что о помощи будет объявлено в конце этой недели.

Ожидается, что новый пакет военной помощи будет включать еще вспомогательное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, а также высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Один из источников Reuters сообщил, что часть пакета на сумму 1,725 миллиарда долларов поступит из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие из промышленности, а не из имеющихся запасов оружия в США.

Средства USAI будут направлены на закупку нового крылатого оружия - бомбы GLSDB с радиусом действия 94 мили (до 150 км).

В то же время, пишет Reuters, Соединенные Штаты отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS радиусом действия 185 миль (до 297 км).

Пентагон рассматривал в ноябре прошлого года предложение компании Boeing о поставках Украине дешевых небольших высокоточных бомб, которые бы позволили Киеву наносить удары далеко в тылу российский войск на расстояние до 150 км.