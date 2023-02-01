Ситуация на фронте к утру 1 февраля: информация Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Оккупанты, за прошедшие сутки, нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражение потерпела гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей" , — отметили в ведомстве.

Противник не прекращает наступательных действий в Лиманском и Бахмутском направлениях. Несет большие потери, ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Из минометов и артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Рожковичи, Басовка, Александровка и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции украинских войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Ковалевки Луганской.

На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Верхнекаменное, Спорное, Берестово, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские войска обстреляли Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевку, Водяное, Георгиевку, Марьинку и Победу.

На Новопавловском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленко, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали районы 20 населенных пунктов, Среди них — Времевка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 21 населенного пункта. В частности, это — Золотая Балка, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

"Противник продолжает нести потери. Так, в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. На лечении находится около 100 российских военнослужащих.

Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи отправляют на передовую", — отметили в Генштабе.

Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.