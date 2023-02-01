Генштаб: Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 920 оккупантов, 8 танков и 10 артиллерийских систем врага.﻿﻿ Данные Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 01 февраля 2023 ориентировочно составили: