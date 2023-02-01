Генштаб: Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов

Генштаб: Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 920 оккупантов, 8 танков и 10 артиллерийских систем врага.﻿﻿ Данные Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 01 февраля 2023 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 128420 (+920) человек ликвидировано,
  • танков – 3209 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 6382 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2207 (+10) ед,
  • РСЗО – 458 (+4) ед,
  • средства ПВО – 221 (+0) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5061 (+13) ед,
  • специальная техника – 200 (+0).

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