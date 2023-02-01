Австралия ввела санкции против Ирана
Австралия в среду объявила о дополнительных санкциях против Ирана за поставки беспилотников России в ее войне против Украины, сообщает Европейская правда.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что финансовые санкции будут введены против четырех иранских физических и четырех юридических лиц, причастных к производству и поставке беспилотников в Москву.
"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии для защиты прав человека - от диалога и дипломатии до санкций - в соответствии с нашими ценностями и нашими интересами", - говорится в заявлении.