Премьер Израиля заявил о готовности стать посредником между Украиной и РФ

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выполнять посредническую роль в переговорах между Украиной и Россией, если ему снова предложат, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава правительства отметил, что его еще в начале российского вторжения в Украину неофициально просили стать посредником. Однако тогда он отказался, поскольку являлся лидером оппозиции, а не премьером.

В то же время Нетаньяху подчеркнул, что сейчас готов рассмотреть роль посредника, но для этого должно быть "подходящее время и правильные обстоятельства".