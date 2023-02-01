Разведка Британии рассказала о цели российских обстрелов Херсона

Российское командование приказало обстреливать освобожденный Херсон, скорее всего, чтобы снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Украинская правда.

"В последние дни интенсивные обстрелы в ходе конфликта, вероятно, происходили вдоль реки Днепр на юге Украины. В том числе продолжался российский обстрел города Херсона, артиллерия вела огонь с восточного берега реки" , – говорится в обзоре.

29 января местные власти сообщили о гибели еще трех гражданских лиц в Херсоне, а два иностранных судна, пришвартованные на реке, были повреждены, что привело к разливу нефти.

"Херсон остается наиболее постоянно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. Точная причина, по которой Россия тратит здесь свои истощенные запасы боеприпасов, непонятна. Однако, скорее всего, командование частично имеет целью снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр" , – считает британская разведка.

Напомним, в декабре вблизи Херсона под обстрел попали итальянские корреспонденты.