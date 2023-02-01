СБУ пришла с обысками в дом Коломойского, - источники
Служба безопасности проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть". Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.
На данный момент известно, что речь идет о растрате нефтепродуктов на общую сумму в 40 млрд. гривен. Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты таможенных платежей.
Вероятно, обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.
Отметим, что официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена не поступало.
Напомним, что ранее Украина национализировала часть предприятий олигарха Игоря Коломойского, и речь шла, в частности, о вышеупомянутых предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта".
Также в июле прошлого года стало известно о том, что Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.