СБУ пришла с обысками в дом Коломойского, - источники

Служба безопасности проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть".﻿ Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

На данный момент известно, что речь идет о растрате нефтепродуктов на общую сумму в 40 млрд. гривен. Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Фото: в сети опубликовали кадры обысков в доме Коломойского

Вероятно, обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.

Отметим, что официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена не поступало.

Напомним, что ранее Украина национализировала часть предприятий олигарха Игоря Коломойского, и речь шла, в частности, о вышеупомянутых предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Также в июле прошлого года стало известно о том, что Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.