СБУ с ГБР пришла с обысками к экс-главе МВД Авакову

У бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова СБУ и ДБР проводят обыски. Они касаются дела с авиакатастрофой в Броварах, в ходе которой погибло руководство МВД, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом сообщила его помощница Наталья Ставивко.

Известно, что речь идет о закупках французских вертолетов Airbus еще во времена, когда Аваков возглавлял МВД.

"Речь шла о контрактах 6-летней давности по закупке AirBus, но ничего не нашли, это контракты согласовывались с парламентом, следователи вели себя корректно" , - рассказала Наталья Ставивко.

Об этом же экс-министр рассказал в комментариях СМИ.

"Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом" , - сказал Аваков и добавил, что правоохранители формально отработали версию.

Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.



