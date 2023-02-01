СБУ с ГБР пришла с обысками к экс-главе МВД Авакову
У бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова СБУ и ДБР проводят обыски. Они касаются дела с авиакатастрофой в Броварах, в ходе которой погибло руководство МВД, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом сообщила его помощница Наталья Ставивко.
Известно, что речь идет о закупках французских вертолетов Airbus еще во времена, когда Аваков возглавлял МВД.
"Речь шла о контрактах 6-летней давности по закупке AirBus, но ничего не нашли, это контракты согласовывались с парламентом, следователи вели себя корректно", - рассказала Наталья Ставивко.
Об этом же экс-министр рассказал в комментариях СМИ.
"Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом", - сказал Аваков и добавил, что правоохранители формально отработали версию.
Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.
Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.