Два топ-чиновника Минобороны получили подозрения от генпрокуратуры

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении замдиректора департамента госзакупок Богдану Хмельницкому, экс-замминистру обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему замгоспредприятия Промоборонэкспорт Владимиру Терещенко. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает Новое время.

Собеседники издания рассказали, что Хмельницкому объявили подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и обеспечения подразделений ВСУ некачественными бронежилетами в количестве 5700 штук.

Шаповалу объявили подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не укомплектовали средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн. Терещенко, который сейчас является замначальника управления координации внешнеэкономической деятельности Минобороны, — по факту завладения им госсредствами на сумму 1 340 000 «путем злоупотреблений и служебных подлогов», пишет УП.

В Офисе генпрокурора на запрос издания относительно подтверждения информации пока не ответили.

Накануне Министр обороны Алексей Резников заявил, что ведомство вернет контроль над закупками для армии с учетом ограничений военного положения. Комментируя скандал вокруг закупки продуктов, министр сказал, что вместе с командой сделал выводы: Минобороны не смогло объяснить результаты своей работы, потому что не было достаточно открытым.

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».

В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».

В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.

Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.

Резников рассказал народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах действительно обнаружили много неточностей и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют.