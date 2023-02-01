Арахамия анонсировал чистку таможни и "весенние посадки"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал уже "сегодня" увольнение всего руководящего состава таможенной службы, а также посадки весной.
"Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках.
Сегодня:
- обыски в Налоговой;
- вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам Министерства обороны;
- обыски у Коломойского по "Укрнафте";
- целая серия негласных следственных действий;
- обыски у Авакова;
- обыски у Столара;
- увольнение всего руководящего состава Таможни", - написал нардеп.
Арахамия заверил, что "страна во время войны будет меняться", а если кто-то не готов к изменениям, то "государство само придет и поможет им измениться".