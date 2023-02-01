Арахамия анонсировал чистку таможни и "весенние посадки"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал﻿ уже "сегодня" увольнение всего руководящего состава таможенной службы, а также посадки весной.

"Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках.

Сегодня:

- обыски в Налоговой;

- вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам Министерства обороны;

- обыски у Коломойского по "Укрнафте";

- целая серия негласных следственных действий;

- обыски у Авакова;

- обыски у Столара;

- увольнение всего руководящего состава Таможни" , - написал нардеп.

Арахамия заверил, что "страна во время войны будет меняться", а если кто-то не готов к изменениям, то "государство само придет и поможет им измениться".