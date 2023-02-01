Теневой рынок табака сократился после рекордного показателя

В 2022 году уровень нелегальной табачной продукции достиг 19,9% - однако уменьшение в ноябре доли поддельной продукции привело к снижению общего уровня нелегальной продукции в конце года.﻿ Об этом говорится в презентации Kantar Ukraine, сообщает Экономическая правда.

При этом, по сравнению с 2021 годом, увеличилась доля поддельной продукции (6,6%), и продукции, предназначенной для продажи в зоне беспошлинной торговли (с надписью Duty Free) или для экспорта, но нелегально реализуется в Украине (11,7%).

"Однако, уменьшение в ноябре доли поддельной продукции привело к снижению общего уровня нелегальной продукции в конце года" , - говорится в презентации.

Также подчеркивается, что 64% продукции, маркированной отметкой Duty Free или предназначенной для экспорта, которая нелегально продается в Украине, имеет надпись о том, что производителем является Винниковская табачная фабрика. Более половины (56%) этой категории нелегальной продукции - сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free.

Также изменилась структура контрабанды. Доля продукции фабрик Беларуси уменьшилась с 45% в 2021 г. до 10% в 2022 г.

Сообщается также, что областями с наибольшим распространением табачной продукции являются:

Харьковская - 17%;

Днепропетровская - 14%;

Одесская -13%;

Хмельницкая - 9%;

Запорожская - 8%;

Черновицкая -7%, что составляет 68% от общего объема нелегальной продукции.

"В 2022 году продажа нелегальной табачной продукции через киоски увеличилась по сравнению с 2021г.