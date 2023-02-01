Главу налоговой Киева разоблачили на многомиллионных схемах — ГБР

В Госбюро расследований заявили, что разоблачили руководительницу налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных сделках. Об этом говорится в сообщении ведомства, сообщает Новое время.

По данным Бюро, и.о. главы налоговой службы Киева за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.

В частности, и. о. начальника киевской налоговой является Председателем Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве.

Сообщается, что руководительница налоговой вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.

По оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФОП и предоставлению недостоверных сведений о доходах.

По оценкам экспертов, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

Также отмечается, что в другом эпизоде руководство ГУ ГНС в г. Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

Также в ДБР отмечают, что образ жизни чиновницы не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно $1 млн, дом вблизи Киева стоимостью примерно $200 тысяч, два автомобиля стоимостью примерно $150 тысяч.

При этом одно из авто записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более $8 тыс.

Общая сумма установленных необоснованных активов чиновницы составляет около $1,4 млн.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни.