Кабмин уволил руководство Таможенной службы

Кабмин уволил и.о. главы таможни и двух его заместителей. Об этом сообщают по меньшей мере несколько источников, сообщает Зеркало недели.

Так, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.

«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, государство само придет и поможет им измениться» , — отметил Арахамия.

В то же время, по информации источников Forbes, увольнения уже состоялись. В частности, были уволены и.о. председателя таможни и два заместителя председателя.

Как сообщил Forbes депутат из профильного комитета, уволен и.о. председателя таможенной службы Вячеслав Демченко, первый заместитель главы Александр Щуцкий и заместитель главы Руслан Черкасский.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, исполнять обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего руководителя Сергей Звягинцев.