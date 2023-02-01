ГУР: Украина в преддверии очень активной фазы войны

Украина находится накануне "очень активной фазы" войны, в феврале и марте ожидаются очень активные действия на фронте, считают﻿ в Главном управлении разведки Минобороны.

"Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март – будут очень активные действия" , - заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

По его словам, сейчас ситуация на фронте тяжелая – враг продолжает наступательные действия.

Юсов отметил, что россияне понимают, что усиливается международная поддержка Украины и что скоро будет следующий "Рамштайн", поэтому продолжают бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также преступников из ЧВК "Вагнер" и других частных военных компаний.

По словам Юсова, потери врага намного больше, чем в украинской армии, но россиянам ничего не остается, как пытаться воевать "количеством".