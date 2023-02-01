Экономика РФ в 2023 году продемонстрирует неожиданный рост - NYT

Издание The New York Times утверждает, что в 2023 году экономика России вырастет вместо падения, которое прогнозировалось вследствие введения санкций. В частности, стране-агрессору уже удалось восстановить показатели экспорта-импорта до довоенного уровня, сообщает Зеркало недели.

"В понедельник Международный валютный фонд заявил, что теперь ожидает, что российская экономика вырастет на 0,3 процента в этом году, что является резким улучшением по сравнению с его предварительной оценкой сокращения на 2,3 процента" , – говорится в редакционной статье.

МВФ также заявил, что ожидает, что объем экспорта российской сырой нефти останется относительно высоким при нынешнем ценовом лимите, а российская торговля и дальше будет перенаправляться в страны, которые не ввели санкции.

При этом, как утверждает издание, несмотря на то, что Россия прекратила публиковать торговые данные, показатели торговли у некоторых соседей и союзников России свидетельствуют, что такие страны, как Турция, Китай, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан вступают в дело, чтобы обеспечить Россию многими продуктами, которые западные страны пытались отрезать в качестве наказания за вторжение Москвы в Украину.

Так, например, "странная история" случилась прошлым летом в Армении. Поставки телефонов в эту крошечную бывшую советскую республику начали расти более чем в 10 раз. При этом Армения зафиксировала взрыв в своем экспорте смартфонов обложенному санкциями союзнику - России".

Эта же тенденция наблюдалась и по другим перечисленным странам, и касалась широкого круга товаров - от стиральных машин до компьютерных чипов.

"Российская торговля, похоже, в значительной степени вернулась туда, где она была до вторжения в Украину в феврале прошлого года. Аналитики подсчитали, что российский импорт, возможно, уже возобновился до довоенного уровня, или в скором времени сделает это" , - говорится в статье.

Более того, вашингтонская некоммерческая организация, компания Silverado Policy Accelerator недавно опубликовала подобный анализ, оценив, что стоимость российского импорта уже к сентябрю превысила довоенный уровень.

Но такие успехи российской экономики, как пишет The New York times, связаны не только с тем, что ряд союзников России помогают ей обходить санкции.

"Отчасти это может быть связано с тем, что многим странам (западным компаниям, - ред.) трудно выйти из России. Недавние исследования показали, что менее 9% компаний, базирующихся в Европейском Союзе и Большой семерке (G7, - ред.), отказались от своих российских дочерних компаний" , – утверждает издание.

России также удалось обойти санкционные ограничения на транспортировку нефти по нефтепродуктам морем.

"Отслеживающие морское движение компании видят всплеск активности судоходных флотов, которые могут помогать России экспортировать ее энергоносители, очевидно, минуя западные ограничения на эти продажи" , - пишет The New York times.

Как считают опрошенные эксперты, в этом России могут помогать такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Китай, Пакистан, Индонезия и Малайзия. А обход санкций проходит в промышленных масштабах.

"Ожидалось, что различные масштабные санкции зажмут российскую экономику. Они включают ограничение цены, которую Россия может взимать за свою нефть, а также ограниченный доступ к полупроводникам и другим критически важным технологиям. Но российская экономика оказалась удивительно устойчивой, ставящей вопрос об эффективности санкций Запада " , – говорится также в статье.

Издание признает, что санкции все же повлияли на уровень жизни в России, но исключительно на уровне рядовых россиян.

"Санкции блокируют доступ к целому ряду продуктов. Из России регулярно вытекают сообщения, что потребители разочарованы дорогими или низкокачественными товарами" , - пишет The New York Times.

В кризисном состоянии находятся также отдельные отрасли экономики РФ. К примеру, это автомобильные заводы, которые закрыли из-за того, что не смогли получить запчасти из Германии, Франции, Японии и Южной Кореи.

Но российское государство оказалось менее уязвимым. К примеру, российскому центробанку удалось поддержать стоимость рубля и сохранить стабильность финансовых рынков.