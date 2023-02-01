УПЦ МП до сих пор подчинена РПЦ – заключение экспертов

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила о наличии церковно-канонической связи Украинской православной церкви (Московского патриархата) с Российской православной церковью. Об этом говорится в заключении экспертной группы, которая на протяжении двух месяцев проводила анализ новой редакции Устава об управлении УПЦ МП от 27 мая 2022 г., на основании которого церковь утверждала о независимости от РПЦ, сообщает Зеркало недели.

"Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным" , - говорится в заключении.

В частности, отмечается, что УПЦ МП имеет в отношении РПЦ церковно-каноническую связь части с целым, а отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью.

«УПЦ также не имеет статуса автономной Церкви, который признавался бы другими церквями, а, следовательно, с точки зрения экклезиологии и канонического права является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности» , - отметили члены комиссии.

Таким образом, УПЦ МП продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения, не действует как самостоятельная церковь и не провозглашает собственной самостоятельности. Также не существует никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию,

Экспертная религиоведческая оценка статуса УПЦ МП проводилась на основании решения СНБО «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» от 1 декабря.