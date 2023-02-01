Минобороны: Россияне вновь неудачно пытались прорваться в районе Бахмута
Российские оккупанты в районе Бахмута Донецкой области вновь совершили неудачную попытку прорыва, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.
"Оккупанты потерпели очередную неудачу, пытаясь совершить прорыв возле Бахмута", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что такие попытки россиян стали регулярными.
"Они буквально мясом закидывают украинские позиции. Лезут, как зомби", — добавили в пресс-службе.
Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор.
Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый 1 февраля говорил, что за сутки в районе украинского города войска РФ 151 раз обстреляли позиции ВСУ, 360 оккупантов погибли, а 290 были ранены.