Минобороны: Россияне вновь неудачно пытались прорваться в районе Бахмута

Российские оккупанты в районе Бахмута Донецкой области вновь совершили неудачную попытку прорыва, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

"Оккупанты потерпели очередную неудачу, пытаясь совершить прорыв возле Бахмута" , — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что такие попытки россиян стали регулярными.

"Они буквально мясом закидывают украинские позиции. Лезут, как зомби" , — добавили в пресс-службе.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый 1 февраля говорил, что за сутки в районе украинского города войска РФ 151 раз обстреляли позиции ВСУ, 360 оккупантов погибли, а 290 были ранены.