СМИ: Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа

В среду, 1 февраля, парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание "Сега".

Сегодняшним решением Национального собрания было решено поминать жертв Голодомора каждую последнюю субботу ноября.

Предложение единогласно поддержали большинство депутатов болгарского правительства.

Отметим, что в 2006 году парламент Болгарии признал Голодомор украинским геноцидом.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за признание Голодомора геноцидом украинцев.

"Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии" , - написал он в Twitter.

Напомним, ранее Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также в середине декабря Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев.