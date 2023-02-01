Зеленский встретился с президентом Австрии: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом, в ходе которой обсудил гуманитарное сотрудничество между странами, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении украинского лидера в Telegram.

"Приветствую в Киеве президента Австрии Александра Ван дер Беллена! Сегодня подробно обсуждаем вопросы энергетики, экономики, нашего гуманитарного сотрудничества, развития украинских громад — всего того, что помогает сохранять и восстанавливать нормальную жизнь во время войны" , — написал президент Украины по итогам переговоров.

Напомним, парламент Австрии продлил на год право на проживание для украинских беженцев – до 4 марта 2024 года.