Путин требует от Минобороны РФ помешать обстрелам Белгородской области

Президент России Владимир Путин назвал остановку обстрелов Белгородской области "приоритетной задачей", а также обратил внимание, что за это отвечает российское Минобороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает издание РИА Нов﻿﻿ости.

"Приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов (Белгородской области - ред.), но это дело уже военного ведомства".

Кроме того, президент страны-агрессора призвал "вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения", а также отремонтировать или возместить потерю имущества россиян "быстро и эффективно".