Авиакатастрофа в Броварах: Клименко рассказал, как идет следствие
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители все еще ждут результаты экспертиз по авиакатастрофе в городе Бровары, сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Клименко рассказал, что следователи все еще ожидают результатов технических экспертиз, так как они требуют некоторого времени для того, чтобы они были закончены и должным образом оформлены.
Кроме того, правоохранители разрабатывают все версии, которые были озвучены в первые дни трагедии.
"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-то версии преждевременно", — подчеркнул Клименко.
Как сообщалось, в Броварах Киевской области 18 января вертолет упал вблизи детского сада. Впоследствии стало известно, что в авиакатастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело в командировку в одну из горячих точек на фронте. Однако начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что вертолет летел в Харьков.
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что следствие рассматривает все возможные версии крушения вертолета. В СБУ назвали три основные версии падения вертолета.