Авиакатастрофа в Броварах: Клименко рассказал, как идет следствие

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители все еще ждут результаты экспертиз по авиакатастрофе в городе Бровары, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Клименко рассказал, что следователи все еще ожидают результатов технических экспертиз, так как они требуют некоторого времени для того, чтобы они были закончены и должным образом оформлены.

Кроме того, правоохранители разрабатывают все версии, которые были озвучены в первые дни трагедии.

"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-то версии преждевременно" , — подчеркнул Клименко.

Как сообщалось, в Броварах Киевской области 18 января вертолет упал вблизи детского сада. Впоследствии стало известно, что в авиакатастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело в командировку в одну из горячих точек на фронте. Однако начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что вертолет летел в Харьков.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что следствие рассматривает все возможные версии крушения вертолета. В СБУ назвали три основные версии падения вертолета.