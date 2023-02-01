СМИ: ЕС планирует обучить еще 15 тысяч украинских военных

Масштабы нынешней тренировочной миссии ЕС для украинских вооруженных сил могут быть удвоены, сообщает Европейская правда.

Об этом, как пишет RND, стало известно немецкому агентству DPA.

Новая цель - подготовить 30 000 украинских солдат в странах ЕС, заявили в среду в Брюсселе несколько официальных лиц ЕС. До сих пор целью было подготовить около 15 000 солдат.

Решение о начале тренировочной миссии ЕС было принято в ноябре министрами иностранных дел стран-членов. Тогда речь шла о том, что до 15 000 украинских солдат сначала должны пройти подготовку в Германии, Польше и других странах ЕС. С помощью этой миссии ЕС хочет помочь обеспечить, чтобы украинские войска могли еще лучше, чем раньше, бороться с российскими захватчиками.

В рамках миссии ЕС Бундесвер предлагает, среди прочего, боевую подготовку для рот и тактические учения для штаба бригады и подчиненных ей штабов батальонов. Немецкое предложение также включает подготовку инструкторов, медицинскую подготовку и обучение по использованию систем вооружения в тесном сотрудничестве с промышленностью.

Согласно первоначальным планам, Германия хотела подготовить бригаду численностью до 5 000 украинских солдат в течение первых нескольких месяцев. Количество также должно зависеть от того, сколько солдат Министерство обороны Украины сможет отправить на обучение, учитывая продолжающуюся войну.

Как известно, тренировочная миссия Европейского Союза для военных Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.