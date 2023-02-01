Столтенберг назвал условия для мирного завершения войны в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки различного оружия Украине ежедневно меняют ситуацию на поле боя и могут создать условия для мирного урегулирования, сообщает Новое время.

В интервью Nikkei Столтенберг повторил, что Альянс не видит признаков, что российский диктатор Владимир Путин хочет мира, поэтому страны НАТО должны быть готовы долго передавать поддержку Украине.

"Эта поддержка каждый день меняет ситуацию на поле боя" , — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что для мирного завершения войны, где Украина будет преобладать как суверенное независимое государство необходимо предоставить военную поддержку Киеву.

"Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра" , — заявил генсек НАТО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны, которая придется на февраль и март.

Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.