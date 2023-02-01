Резников встретился с Макроном и обсудил безопасность Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Париж провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение украинского министра в Twitter.

По его словам, во время встречи с французским лидером обсуждались вопросы нужд украинских военных.

"Состоялся очень откровенный и продуктивный разговор о неотложных оперативных потребностях украинской армии для самозащиты от российского агрессора" , - написал Резников.

Напомним, ранее Резников сообщал, что власти Франции размышляют над тем, предоставлять ли украинским военным танки Leclerc. Однако уже принято решение о передаче гаубиц Caesar.

Также мы писали, что во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.