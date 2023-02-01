Резников: Украина получит французские радары MG-200
Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьен Лекорню подписали меморандум с Thales Group о поставке в Украину радиолокационных систем MG-200, сообщает Новое время.
"Вместе с моим французским коллегой Себастьяном Лекорню подписали меморандум с Thales Group о поставке радаров MG-200 для ПВО Украины", — написал он в Twitter.
Резников отметил, что это оборудование поможет ВСУ обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические.
"Наше небо будет защищено от смертоносных атак России", — подчеркнул он.
26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами (были сбиты все 24) утром страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.
По информации ГСЧС, 11 человек погибли и 11 были ранены.
В этот день Одессу посетила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.