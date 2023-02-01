WSJ: США на этой неделе могут объявить о передаче Украине дальнобойных ракет

Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые войдут дальнобойные ракеты GLSDB, уже в конце этой недели, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, официальный анонс пакета военной помощи от США должен состояться в пятницу, 3 февраля.

При этом в WSJ добавляют, что GLSDB поставят в Украину в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Все вооружение, которое поставляется таким образом, обычно доставляется в Украину дольше, чем оружие и оборудование, находящееся на складах США.

Отметим, что дальность действия таких ракет составляет 150 километров, что больше, чем у любых других ракет, которые поставляли Украине ранее. Наши военные смогут использовать запускать такие снаряды из РСЗО HIMARS.

Напомним, сегодня, 1 февраля, в СМИ появилась информация о том, что власти США готовятся анонсировать новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти дальнобойные ракеты.

Также мы писали, что, по словам заместитела руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина на данном этапе войны нуждается в авиации и дальнобойных ракетах.