СМИ: Испания передает Украине 20 бронетранспортеров M113

Министерство обороны Испании в следующий понедельник, 6 февраля, отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113 в рамках военной помощи для противостояния российской агрессии, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Europa Press.

О намерениях передать упомянутые БТР руководительница испанского Минобороны Маргарита Роблес впервые объявила во время визита в Латвию на прошлой неделе.

Также, как известно, Испания передаст Украине несколько боевых танков Leopard 2A4 - по данным СМИ, речь идет о четырех-шести единицах. Несмотря на большое количество этих танков в Испании (более 300), большинство из них находятся на хранении и не пригодны к эксплуатации.

По данным СМИ, компания Santa Bárbara уже начала срочный ремонт "полдюжины" танков, чтобы они как можно быстрее были готовы к отправке.

Напомним, что о возможности отправки Испанией бронетранспортеров M113 было упомянуто впервые еще летом прошлого года.

Как пишет "Милитарный", БТР M113 - основной гусеничный бронетранспортер, который находится на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира. В армии Португалии эта техника уже более 30 лет.