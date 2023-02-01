В Минфине рассказали, сколько средств от доноров Украине нужно ежемесячно

Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов финансирования от иностранных партнеров ежемесячно, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказала заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает пресс-служба Минфина.

"Несмотря на беспрецедентно сложные условия войны и постоянную неопределенность, украинское правительство достойно справилось с финансовыми и экономическими вызовами. Это стало возможным, не в последнюю очередь, благодаря невероятным усилиям международных партнеров Украины, за что мы очень благодарны", - отметила она.

Зыкова подчеркнула, что Кабмин провел системную работу по уменьшению дефицита бюджета путем увеличения налоговых и таможенных поступлений, а также оптимизации ряда направлений бюджетных расходов.

Однако в текущем году потребность в международном финансировании остается ощутимой и составляет около 3 млрд. долл ежемесячно.

В настоящее время у правительства есть подтверждение о финансировании от ЕС и Соединенных Штатов около 30 млрд долл на 2023 год.

"Впрочем, остается потребность еще в 10 млрд долл. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ", - рассказала Ольга Зыкова.

Замминистра подчеркнула, что Украина заинтересована в обеспечении эффективного, подотчетного и прозрачного использования финансирования, в том числе от доноров. Работа над созданием подобных механизмов продолжается.