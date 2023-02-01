Маляр: РФ пытается расширить географию наступления и прорвать оборону

Российские оккупанты пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении и прорвать оборону украинских защитников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"На Востоке продолжаются жестокие бои. Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Делает мощные попытки прорвать нашу оборону.

Несмотря на большие потери российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях".

Маляр отметила, что российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Украинские защитники защищают каждый сантиметр земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружения, отражают атаки врага и пытаются удержать оборону.

"Все, при таких условиях, является успехом - ведь мы используем наши силы и ресурсы по максимуму и даже больше.

И каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава - это еще один героический день, который приближает нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время".

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