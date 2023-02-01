Эрдоган не поддерживает поставки танков Украине: рискованное решение

Предоставление Украине танков другими странами не поможет решить проблемы, которые создает Россия, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

Эрдоган отметил, что Турция проявила большую инициативу по разрешению ситуаций, сложившихся на фоне вооруженного нападения России на Украину. Его страна была посредником зернового коридора, обмена пленными и гуманитарной помощи.

Однако он считает, что передача украинским военным танкам является рисковым решением и не поможет быстрее решить проблемы.

"Мы ожидаем поддержки мира в Европе и мире. Переговоры продолжаются. Есть ли случай, когда США и Германия не посылают танки решением? Я не могу сказать, что это элемент решения. Это рискованно и полезно для оружейных баронов" , - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что США предупредят власти и бизнес Турции и ОАЭ о том, что они могут лишиться доступа к рынкам в случае нарушения санкций против России.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки Турции в вопросе вступления в НАТО после митингов в Стокгольме.