Нетаньяху изучает возможность передачи "Железного купола" Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол", сообщает Украинская правда.

"Ну, я, конечно, изучаю это (возможность отправки Израилем "Железного купола" в Украину – ред.)" , - заявил премьер Израиля.

Нетаньяху также заявил, что рассмотрит возможность посредничества между Украиной и Россией, если об этом попросят обе страны и Вашингтон.

"Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не буду вмешиваться" , – сказал Нетаньяху, добавив, что посредничество требует "правильного времени и правильных обстоятельств".

В марте Украина попросила предшественника Нетаньяху Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах с Россией, но дипломатические усилия не дали никаких результатов.