Резников: В годовщину войны РФ может начать наступление на двух направлениях

Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире BFMTV призвал к новой военной помощи со стороны стран НАТО, поскольку ожидает наступления российской армии на востоке или на юге, сообщает Украинская правда.

"Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая то, что они (россияне, – ред.) живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля…

Мы не недооцениваем нашего врага" , - заявил глава Минобороны.

Резников сказал о "500 000 российских солдат", мобилизованных Кремлем.

"Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше" , – пояснил министр обороны Украины.

По мнению Резникова, Вооруженные силы РФ "могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг".

Это сценарий, к которому готовится Киев и который побуждает президента Владимира Зеленского и его правительство просить о новой военной помощи у союзников по НАТО, отмечает BFMTV.

"Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно быстрее. Поэтому необходимо оружие для сдерживания врага, ведь все на войне решает инициатива" , - отметил Резников.

Министр обороны Украины поблагодарил Францию за отправку 12 новых пушек "Цезарь".

Он отметил необходимость быстрого получения Украиной "воздушных средств".

Резников попросил учить украинских пилотов на самолетах, которые, вероятно, предоставят страны-союзницы.

Напомним, представители власти, разведка и эксперты считают, что Россия готовится к новому наступлению в феврале-марте и что ближайшие несколько месяцев могут быть особенно тяжелыми для Украины, но решающими в войне.