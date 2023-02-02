Штрафы за нарушение ПДД временно перестанут приходить в "Дію"
Штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, не будут отправляться "Дію" ближайшие несколько дней, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Это связано с тем, что оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, которые зависят от места правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше.
Как только завершится доработка, новые штрафы будут отражаться в мобильном приложении, как и раньше, но на это потребуется несколько дней.
В полиции напомнили об альтернативных способах оплаты полученных штрафов:
- перейти по ссылке QR-кода, размещенном на лицевой стороне постановления;
- воспользоваться чат-ботом ShtrafyPDRbot;
- внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов;
- оплатить лично в банках Украины;
- использовать платежные инструменты на официальном вебсайте МВД, в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя", или в мобильном приложении "Штрафы ПДД".