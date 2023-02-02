Россия приобретает черты диктатуры – The Economist
После вторжения в Украину ситуация с демократией в России существенно ухудшилась, страна приобретает характерные черты диктатуры. Об этом свидетельствует ежегодное исследование "Индекс демократии" группи Economist Intelligence Unit (EIU), которая является аналитическим подразделением британского журнала The Economist, сообщает Украинская правда.
По оценкам аналитиков, только 45,3% населения планеты живет в условиях демократии, 36,9% (в основном в России и Китае) – в условиях авторитарного правления. Чуть менее 8% населения живет в условиях "полной демократии". В последнюю группу попали более 20 стран, в частности Канада, Швеция и Уругвай.
"После вторжения в Украину демократические показатели РФ показали самое резкое падение среди всех стран мира. Россия уже долгое время находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие характерные черты диктатуры", – говорится в отчете аналитиков.
Они отмечают, что российские власти начали осуществлять беспрецедентные репрессии против медиа и оппозиции после того, как Владимир Путин ввел войска в Украину.
Среди положительных тенденций аналитики отметили переход Чили, Франции и Испании из категории "несовершенная демократия" в категорию "полная демократия". Это произошло в основном из-за отмены жестких коронавирусных мер, которые ограничивали свободу граждан.