Ситуация на фронте на утро 2 февраля: информация Генштаба

За сутки 2 февраля Силы обороны Украины отразили атаки российской армии в районах 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных, 4 из которых по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также 4 авиационных удара. Совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди" , – отметили в ведомстве.

Там добавили, что враг активно ведет разведку, а в отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Клюсы и Елине Черниговской области; Муравейная, Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфине — Сумское и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновое, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское и Диброва в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка и Херсон, а также Дмитровое на Николаевщине.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают насаждать российское гражданство гражданам Украины временно оккупированных территорий Донецкой области.

"В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина российской федерации невозможно. Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок до 01 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять" , — говорится в сводке.

В украинском ведомстве также рассказали о затруднительном положении российской армии — в одном из подразделений оккупантов под Луганщиной 9 января завершились трехмесячные контракты.

"Из-за этого, около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное довольствие. К тому же, они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации" , — рассказали в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника и состав горюче-смазочных материалов.