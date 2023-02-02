Как будут выключать свет в регионах Украины: обновленные графики на сегодня

Сегодня, 2 февраля, в Киеве и области, а также в Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений. А в Одессе и регионе - экстренные выключения, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на 2 февраля. А именно:

Киев (днем 1057 МВт/ночью 684 МВт);

(днем 1057 МВт/ночью 684 МВт); Киевская область (днем 755 МВт/ночью 629 МВт);

(днем 755 МВт/ночью 629 МВт); Днепропетровская область (днем 1280 МВт/ночью 1248 МВт).

"Такие лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях" , - рассказали в ДТЭК.

Где посмотреть подробный график - Киев, Киевская область, Днепропетровская область.

Как сообщает ДТЭК в регионе продолжают действовать экстренные отключения света после ракетной атаки РФ на Украину 26 января.

"К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесской области в регионе продолжаются экстренные отключения света" , - говорится в сообщении.

Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.

На 2 февраля диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты на каждый час суток, согласно которым график почасовых отключений в Ивано-Франковской области будет выглядеть следующим образом.

С 08.00 до 20.00 будет действовать режим - 4 часа света нет, 2 часа есть.

"С 18.00 будут отключены потребители 3 очереди за ГПО, и подключены потребители 2 очереди" , - сообщают в "Сумыоблэнерго".

Далее по такому графику:

1 очередь - 20.00-22.00; 02.00-04.00; 08.00-10.00; 12.00-16.00; 18.00-20.00.

2 очередь - 22.00-24.00; 04.00-06.00; 08.00–12.00; 14.00-18.00; 20.00-22.00.

3 очередь –18.00-20.00; 00.00-02.00; 06.00-08.00; 10.00-14.00; 16.00-20.00;

22.00-24.00.

Как сообщалось, в Одесской области электрики завершили работы на высоковольтной линии. Восстановление линии обеспечит техническую возможность передавать электроэнергию от высоковольтной подстанции в Киевский и Приморский районы Одессы.

Кроме того, со среды, 1 февраля, в части регионов Украины ввели новые графики отключений света. Чаще всего это оптимизация действовавших до этого графиков.