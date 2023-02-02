ЦНС: РФ разворачивает дополнительные госпитали в Луганске

Во временно оккупированном Луганске россияне переоборудовали в военные госпитали три гражданские больницы. Враг ожидает увеличения количества раненых солдат. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты перепрофилировали уже три гражданские больницы Луганска в военные госпитали. Враг готовится к увеличению интенсивности боев на Луганском направлении, а затем увеличивает количество коек для раненых солдат" , - говорится в сообщении ЦНС.

Отмечается, что в военных госпиталях работают российские врачи, поскольку местным медикам оккупанты не доверяют.