Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла более 129 тысяч военных, 3 211 танков, 2 212 артиллерийских систем и 222 средства ПВО.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 129 030 (+610) человек ликвидировано,

танков – 3 211 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 6 382 (+0) ед,

артиллерийских систем – 2 212 (+5) ед,

РСЗО – 458 (+0) ед,

средств ПВО – 222 (+1) ед,

самолетов – 293 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951 (+0) ед,

крылатых ракет – 796 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 064 (+3) ед,

специальной техники – 200 (+0) ед.

Данные уточняются.