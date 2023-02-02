Австрия высылает четырех российских дипломатов за шпионаж

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Их подозревают в шпионаже.﻿ Об этом, со ссылкой на AFP, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Австрия высылает четырех российских дипломатов" , - говорится в сообщении.

При этом австрийское издание Kurier, цитируя Министерство иностранных дел, сообщает, что российских дипломатов подозревают в шпионаже.

"Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях" , - говорится в сообщении.

Напомним, Австрия в апреле 2022 года уже выслала российских дипломатов. Также отметим, что вчера Украину посетил президент Австрии Ван дер Беллен, он встретился с Владимиром Зеленским.