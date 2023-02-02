ГУР: Путин приказал захватить Донбасс до марта

Глава Кремля Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает пресс-служба разведки.

По его словам, есть признаки того, что РФ готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока Украины.

«Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют к востоку дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей» , – сказал Черняк.

Он также отметил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат, но не имеет достаточно сил и средств, чтобы начать массированное наступление на Украину на этом направлении в ближайшие недели.

По данным разведки, по состоянию на сегодняшний день сформированных вражеских ударных групп нет.

«Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины» , - заявил Черняк, но добавил, что это тоже, безусловно, риски, которые нужно учитывать.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уже сообщал об очередном перемещении вражеской техники. По его словам, в ночь на 2 февраля оккупанты завезли до 20 танков в села к северу от Мариуполя.