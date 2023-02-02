ГУР: Путин приказал захватить Донбасс до марта
Глава Кремля Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает пресс-служба разведки.
По его словам, есть признаки того, что РФ готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока Украины.
«Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют к востоку дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей», – сказал Черняк.
Он также отметил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат, но не имеет достаточно сил и средств, чтобы начать массированное наступление на Украину на этом направлении в ближайшие недели.
По данным разведки, по состоянию на сегодняшний день сформированных вражеских ударных групп нет.
«Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины», - заявил Черняк, но добавил, что это тоже, безусловно, риски, которые нужно учитывать.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уже сообщал об очередном перемещении вражеской техники. По его словам, в ночь на 2 февраля оккупанты завезли до 20 танков в села к северу от Мариуполя.
«Российские оккупанты, расквартировавшиеся вокруг с. Никольское и районе в направлении Волновахи, откровенно рассказывают местным (особенно после угощения водкой), что получили приказ в течение февраля взять Угледар и Запорожье», - говорится в сообщении.