ВМС: В Черном море стало меньше носителей крылатых ракет "Калибр"

В Черном море по сравнению с 1 февраля стало меньше российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение ВМС ВСУ.

По состоянию на 1 февраля в Черном море на боевом дежурстве находились 13 вражеских кораблей, среди которых были 3 носителя крылатых ракет "Калибр".

Общий их залп составлял около 20 ракет.

А уже по состоянию на 2 февраля россияне в Черном море держат 11 кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".

Общий залп, таким образом, составляет около 8 ракет.