Украинцы в январе поставили рекорд по покупке долларов — НБУ

Граждане Украины в январе текущего года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на общую сумму 1227,9 млн долларов (в эквиваленте), а также купили на 1791,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 564,0 млн. долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка (НБУ).

Для сравнения, в январе украинцы увеличили покупку валюты на 100,3 млн. долларов по сравнению с декабрем, когда они купили 463,7 млн. долларов.

Объем покупки долларов в январе 2023 года является максимальным за последние годы. Похожий спрос был только в апреле 2021 года, когда украинцы купили 545,9 млн. долларов.

Данные показывают, что более половины спроса (370,5 млн долларов) в январе 2023 года пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен), тогда как на наличном рынке курс колеблется около уровня 40,5 гривны за доллар.