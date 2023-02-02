Президент Еврокомиссии: в Гааге начнут собирать доказательства для трибунала над РФ

В Гааге (Нидерланды) будет создан специальный центр по сбору доказательств для трибунала над Россией за широкомасштабную войну против Украины и многочисленные преступления на территории нашей страны, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Киеве.

"Прокуроры из Украины и ЕС уже работают вместе, мы собираем доказательства. И я рада объявить, что международный центр для расследования преступлений (России в Украине — ред.) будет создан в Гааге. Он будет координировать сбор доказательств" , — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, в ближайшее время Евросоюз запустит работу данного центра, который будет работать в координации с Украиной, Нидерландами и партнерами.

Напомним, Европейский парламент 19 января большинством голосов принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлении агрессии против Украины.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о создании спецтрибунала и привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Белоруссии за преступления против Украины.