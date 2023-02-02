ГУР: Угрозы из Беларуси сейчас нет, но на Донбассе усилятся боевые действия
На Донбассе увеличилась интенсивность боевых действий, но, по данным украинской разведки, сегодня нет угрозы нового наступления из Беларуси, сообщает Новое время.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
Он напомнил, что в феврале и марте украинская разведка ожидает активных событий. Также, по его словам, российский диктатор Владимир Путин поставил задачу захватить Донбасс до марта. Юсов убежден, что у оккупантов ничего не получится.
"Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем в Донбассе, — это попытка реализации этих планов. Кроме потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активны события. Украинские Силы обороны не ждут, сложа руки", — рассказал он.
По его данным, Украина готова к разным сценариям, но разведка не фиксирует сейчас подготовки к новому наступлению из Беларуси.
"Мы не расслаблены по отношению к белорусскому направлению. Если ситуация изменится, об этом будут знать и силы обороны, и общество. На сегодняшний день угроза не из Беларуси", — добавил Юсов.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.
1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины.