Европарламент призвал ЕС готовить начало переговоров о вступлении Украины

Европарламент в четверг принял резолюцию, в которой призывает ЕС работать над началом переговоров о членстве Украины в блоке, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении ЕП.

Текст был принят 489 голосами "за", 36 "против" при 49 "воздержавшихся".

В резолюции Европарламент подробно изложил свои ожидания от предстоящего саммита между политическими лидерами Украины и ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.

Что касается перспективы членства Украины в ЕС, то в тексте резолюции содержится требование к ЕС "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, очерчивающую следующие шаги, которые позволят Украине присоединиться к единому рынку ЕС". Подтверждая свою приверженность будущему членству Украины в ЕС после официальной подачи заявки 28 февраля 2022 года, депутаты Европарламента подчеркивают, что вступление является процессом, который основывается на заслугах и предусматривает соблюдение соответствующих процедур, а также выполнение реформ и критериев вступления.

Евродепутаты также призывают украинскую власть как можно быстрее ввести существенные реформы, чтобы эффективно соответствовать критериям членства в ЕС.

Кроме того, Европарламент призывает страны-члены ЕС увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в частности, предоставление оружия, а также необходимой политической, экономической, инфраструктурной, финансовой и гуманитарной поддержки.

Резолюция также призывает лидеров на предстоящем саммите Украина-ЕС определить приоритеты комплексного пакета восстановления для Украины. Этот пакет должен быть сосредоточен на помощи, реконструкции и восстановлении в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

Оценивая потребности Украины в восстановлении, резолюция также повторяет призыв Европарламента к использованию замороженных активов российского Центрального банка, а также активов российских олигархов для финансирования послевоенного восстановления.

Кроме того, депутаты Европарламента призывают государства-члены как можно быстрее принять десятый пакет санкций против Москвы, а также постоянно и проактивно предлагать новые секторы и лиц для применения санкций.

В частности, ЕП предлагает наложить санкции на такие компании, как "Лукойл" и "Росатом", которые все еще присутствуют на рынке ЕС.

Как сообщалось, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина станет членом Европейского Союза.