НАПК внесло Procter&Gamble в список спорсоров войны в Украине

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американскую корпорацию Procter&Gamble в список иностранных спонсоров войны в Украине, сообщает Деловая столица.

Профиль компании появился в перечне стран-спонсоров войны.

"Несмотря на войну, P&G не покинула рынок России. В РФ работают два завода P&G: завод по производству бритв Gillette в Санкт-Петербурге и завод по производству туалетных средств в Тульской области, способствующий поступлению в российский бюджет и финансированию военных преступлений России" , — говорится в пояснении к решению.

Стоит отметить, что после широкомасштабного вторжения России в Украину компания сократила количество брендов на рынке РФ. Цены на оставшиеся выросли на 40%, что позволило нивелировать потери от сокращения.

Кроме того, согласно российскому законодательству, компании, работающие в России, должны участвовать в мобилизационных мероприятиях, способствовать призыву сотрудников в армию и финансировать их военное снаряжение. Таким образом, P&G способствует мобилизации российских военных.