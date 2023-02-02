Беларусь заявила о завершении совместных с Россией учений боевой авиации

Министерство обороны Беларуси объявило о завершении совместных с Россией учений боевой авиации, сообщает Новое время.

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

"Продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверены совместные действия белорусских и российских летчиков. Авиационным компонентом региональной группировки войск (сил) выполнен широкий спектр практических задач" , — похвасталось министерство.

Оно также заверило, что учения были направлены на безопасность Союзного государства и носили исключительно оборонительный характер.

Учения стартовали 16 января и должны были продолжаться до 1 февраля. К ним решили привлечь все аэродромы и полигоны Военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

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