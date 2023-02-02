Глава МИД Италии назвал сроки передачи Украине систем ПВО SAMP/T

Итальянско-французская система ПВО SAMP/T заработает на территории Украины уже в течение следующих семи-восьми недель, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegraph.

"Я считаю, что она будет введена в эксплуатацию в течение семи-восьми недель" , - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире одной из телепередач.

Позже слова главы МИД подтвердил его секретарь.

ПВО способна перехватывать 10 целей одновременно и является единственной системой европейского производства, которая может уничтожать баллистические ракеты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит радары ПВО GM 200, которые профинансирует Франция.

Также Париж подтвердил соглашение с Италией о покупке 700 зенитных ракет, предназначенных для системы противовоздушной SAMP-T.