Россияне снова бьют по гражданским: сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по гражданским, в результате чего среди мирных жителей есть погибшие и раненые, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба от 2 февраля.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области. В результате чего повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили, есть жертвы среди мирного населения.

Также противник нанес 3 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенного пункта Камышаны Херсонской области. В результате получили ранения 4 человека, включая 5-летнего ребенка, который находится в состоянии средней тяжести. Также оккупанты поразили гражданскую инфраструктуру Очакова Николаевской области.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. В других направлениях оккупанты обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах в Беларуси идет подготовка подразделений врага. В то же время завершено совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил России и Беларуси. Возврат авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается.

Продолжаются обстрелы войсками России населенных пунктов вблизи государственной границы, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы Клюсов и Елиного Черниговской области; Муравейни, Студенки, Екатериновки, Волковки и Волфино на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечей, Глубокой, Терновой, Старицы, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской.

На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы получили Херсон, а также Новокаиры, Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Инженерное и Антоновка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункта управления противника.