В Минфине рассказали, когда ожидают финансирование от МВФ

Министерство финансов рассчитывает, что Украина получит финансирование по новой программе Международного валютного фонда со второго квартала текущего года, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время пленарного заседания во время визита Коллегии Еврокомиссии.

Он отметил, что, несмотря на макрофинансовую помощь ЕС в размере 18 млрд евро и 9,9 млрд долл. от США, дефицит украинского государственного бюджета остается около 10 млрд долл.

"Мы надеемся, что успешная реализация мониторинговой программы откроет путь к полноценной новой программе с МВФ с соответствующим финансированием со второго квартала текущего года. Это поможет нам закрыть оставшийся разрыв" , - отметил Марченко.

Он подчеркнул, что внешняя поддержка остается жизненно необходимой для Украины. А обеспечение стабильного выполнения госбюджета является ключевым для сохранения страны и противостояния агрессору.

Напоминаем:

Украина нуждается около 3 миллиардов долларов в финансировании от иностранных партнеров ежемесячно.